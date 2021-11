Energia: ministro romeno, crisi del gas creata artificialmente dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del gas è creata artificialmente dalla Federazione Russa, attraverso la compagnia energetica Gazprom, "e credo che sia necessario un fronte comune di tutti gli Stati membri per porvi fine". Lo ha detto il ministro ad interim dell'Energia romeno, Virgil Popescu, intervenendo all'evento National Top of Companies 2021 organizzato dalla Camera di commercio e dell'industria della Romania. "Dopo un anno difficile, la crescita economica è seguita nel 2021, con il ritorno dell'economia romena e dell'economia europea, ma abbiamo iniziato ad affrontare una crisi dei prezzi delle materie prime, dell'energia e del gas naturale, che si riflette nell'economia. Qui abbiamo già provveduto a sostenere, oltre ai cittadini, anche le piccole e medie imprese, per superare questo inverno. Una pandemia sovrapposta a una crisi energetica non è una buona cosa", ha dichiarato Popescu. (segue) (Rob)