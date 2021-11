Energia: ministro romeno, crisi del gas creata artificialmente dalla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro romeno, bisogna stare "molto attenti, perché la pandemia non è finita. Dobbiamo stare attenti - ha detto -, in modo che la salute dei romeni sia in prima linea. Abbiamo una crisi del gas naturale, che è una crisi artificiale creata dalla Federazione Russa attraverso Gazprom. Avete visto quanto sia sensibile il mercato del gas. Quando il regolatore tedesco ha annunciato che avrebbe posticipato l'approvazione del gasdotto Nord Stream 2, il prezzo del gas naturale è aumentato. Credo che sia necessario un fronte comune di tutti gli Stati membri per porre fine a questa crisi energetica", ha affermato Popescu (Rob)