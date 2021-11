Covid: Toti, limitare restrizioni a non vaccinati in caso di zona arancione o rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il presidente della Liguria e fondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, interviene su Twitter a proposito dell'ipotesi di restrizioni solamente per i non vaccinati. “C’è seriamente qualcuno che può pensare che sia meglio, in caso di passaggio in zona arancione o rossa, chiudere tutto il Paese invece di limitare le restrizioni ai non vaccinati, che riempiono maggiormente gli ospedali? Io non ci credo!”, scrive. (Rin)