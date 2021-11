Imprese: M5s, grazie a lavoro Todde e D'Incà primo importante passo su Ideal Standard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive ringraziano "la viceministra allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, che hanno ottenuto un primo importante risultato per salvaguardare gli oltre 450 lavoratori e lavoratrici di Ideal Standard a Trichiana (Belluno) e in generale il tessuto produttivo del Veneto e del Nord-Est. L’accordo tra le parti sociali per reindustrializzare il sito produttivo con il supporto dell’azienda e di Invitalia - si legge in una nota -, con la nomina di un advisor e un pacchetto di incentivi per i potenziali subentranti, è un buon viatico per ipotizzare una ripartenza in grado di salvaguardare l’occupazione diretta e quella nell’indotto". (Com)