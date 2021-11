Ambiente: Cingolani a Carabinieri, realizzare Pnrr in tempi stretti, abbiamo bisogno di voi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna realizzare il Pnrr in tempi stretti. Dovremo essere perfetti e velocissimi", ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani intervenendo presso la scuola ufficiali Carabinieri, dove ha incontrato anche i vertici dell'Arma e, in particolare, gli addetti del comparto della Tutela forestale, ambientale e agroalimentare. "Sono misure che andranno ad impattare enormemente sul funzionamento del Paese e non possiamo fallire. Abbiamo bisogno di voi", ha aggiunto. (Rin)