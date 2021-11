Kenya: ricatturati i tre detenuti evasi domenica scorsa da un carcere di Nairobi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Grazie per il vostro prezioso lavoro di informazione" Luciano Portolano

Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze

18 ottobre 2021

- I tre detenuti evasi domenica scorsa dal carcere di massima sicurezza di Nairobi, dove stavano scontando una pena per reati legati al terrorismo, sono stati nuovamente arrestati mentre cercavano di fuggire nella vicina Somalia. Lo fa sapere la polizia keniota in una nota, secondo cui i tre sono stati intercettati a circa 300 chilometri a est della capitale mentre tentavano di entrare in territorio somalo. Tra i detenuti evasi e ricatturati c'è Mohamed Ali Abikar, condannato per il suo ruolo svolto nell'attacco all'Università di Garissa del 2015 in cui sono morirono 148 persone. Il secondo detenuto evaso è stato arrestato nel 2012 per il suo coinvolgimento in uno sventato attacco al parlamento keniota, mentre il terzo per aver tentato di unirsi al gruppo militante al Shabaab in Somalia. Le autorità avevano emesso una taglia di 20 milioni di scellini kenioti (178 mila dollari) sui tre fuggitivi. In seguito all'evasione dei tre detenuti, che ha suscitato scalpore nel Paese, il presidente Uhuru Kenyatta ha licenziato il capo del servizio carcerario, Wycliffe Ogalo, affermando che Ogalo sarà sostituito con effetto immediato "per rafforzare la responsabilità nei ranghi della leadership di tutti gli organi di sicurezza". (Res)