India-Cina: confini, Meccanismo consultivo ribadisce obiettivo disimpegno punti di frizione

- Si è tenuta oggi la 23ma riunione del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine (Wmcc). Le parti hanno convenuto sulla necessità di trovare una rapida soluzione alle questioni rimanenti, nel rispetto degli accordi e dei protocolli esistenti, in modo da ripristinare la pace e la tranquillità. È stato concordato di convocare al più presto un nuovo ciclo di colloqui militari, il 14mo, per perseguire “l’obiettivo del completo disimpegno di tutti i punti di frizione” nel settore occidentale della linea di controllo effettivo (Lac). Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. Le delegazioni sono state guidate da alti funzionari dei ministeri degli Esteri: quella indiana dal sottosegretario aggiunto per l’Asia orientale, Naveen Srivastava, mentre quella cinese dal direttore generale del dipartimento degli Affari oceanici e di confine, Hong Liang. I delegati, si legge nella nota, hanno ricordato il colloquio di settembre tra i ministri degli Esteri, l’indiano Subrahmanyam Jaishankar e il cinese Wang Yi, a Dushanbe, in Tagikistan, a margine di una riunione ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), sulla necessità di continuare a dialogare per risolvere le questioni pendenti lungo Lac nel Ladakh orientale. Sono stati esaminati gli sviluppi dall’ultima riunione di livello militare, tenutasi il 10 ottobre. L’incontro del Wmcc è stato l’ottavo in un anno e mezzo, da quando la disputa si è riacutizzata. Il precedente risaliva al 25 giugno. (segue) (Inn)