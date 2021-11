Speciale difesa: Armenia-Azebaigian, Erevan, violato il cessate il fuoco nell'area di Tavush

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate azerbaigiane ieri sera hanno sporadicamente aperto il fuoco in alcune direzioni del confine nella provincia armena di Tavush. Lo ha affermato il ministero della Difesa di Erevan in una nota, secondo cui questi colpi di arma da fuoco hanno provocato un incendio che è stato rapidamente domato senza provocare vittime. A partire da questa mattina la situazione si è relativamente stabilizzata. "Alle 10:00 (le 7 in Italia) la situazione al confine armeno-azerbaigiano è relativamente stabile", ha affermato il ministero della Difesa. (Rum)