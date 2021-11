Speciale difesa: Indonesia, ministero della Difesa ordina due aerei da trasporto tattico A400M

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell'Indonesia ha siglato un ordine per l'acquisto di due aerei quadrimotore da trasporto tattico A400M di Airbus, nella configurazione per il trasporto e il rifornimento in volo. Il contratto, che diverrà effettivo nel 2022, è stato siglato in occasione del Salone dell'aeronautica di Dubai, e prevede la fornitura di servizi di manutenzione e un'opzione per l'acquisto di ulteriori esemplari in futuro. L'Indonesia diverrà il decimo Paese al mondo ad operare gli A400M. "Questo nuovo ordine espande ulteriormente la presenza dell'A400M nella regione dell'Asia-Pacifico", ha commentato l'amministratore delegato di Airbus Defence and Space, Michael Schoelhorn. "L'A400M offre capacità straordinarie all'Indonesia, e conferisce alla sua Aeronautica militare la piattaforma perfetta per il trasporto di carichi pesanti e di grandi dimensioni in aree remote e per la moltiplicazione della capacità di proiezione della forza aerea grazie a capacità affidabili di rifornimento in volo", ha aggiunto l'ad. (Fim)