Speciale difesa: Covi, Esercito e Aeronautica Militare all’Esercitazione “Lampo 21”

- Si chiama Lampo ‘21 l’attività che nei prossimi giorni vedrà impegnati diversi reparti dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare in un’esercitazione di evacuazione di connazionali da un’area considerata di crisi. Lo riferisce un comunicato dello Stato maggiore della difesa. L’attività, pianificata e coordinata dall’Italian Joint Force Headquarters (ITA-JFH) del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) entrerà nella sua fase esecutiva lunedì prossimo e interesserà prevalentemente l’area di Piacenza. Si tratta di un’esercitazione nazionale interforze di tipo Command Post Exercise/Live Exercise (Cpxlivex), concepita per addestrare i comandi e le forze sul campo su una specifica tipologia di missione che potrebbe essere oggetto di future operazioni nazionali, multinazionali o di coalizione. Lo scopo è testare la capacità delle Forze Armate di intervenire prontamente in un contesto emergenziale a favore dei propri connazionali all’estero, con l’impiego della componente terrestre e aerea. Tra gli assetti dell’Esercito Italiano che prenderanno parte all’esercitazione, i lagunari del Reggimento “Serenissima” di Mestre, i genieri del 2° Reggimento Pontieri di Piacenza, personale del Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito di Civitavecchia e del 41° Reggimento Imint Cordenons di Sora. Velivoli dell’Aeronautica Militare si alzeranno in volo da Pratica di Mare e Fiumicino per raggiungere i sedimi aeroportuali di Ghedi e di Montichiari sotto il coordinamento del Joint Movement Coordination Centre del Covi. (Com)