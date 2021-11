Speciale difesa: generale Lavigne, l'adattamento alle nuove sfide è vitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’adattamento alle nuove sfide della sicurezza è vitale per la Nato. Lo ha dichiarato il capo del Comando alleato per la trasformazione, generale Philippe Lavigne, nel suo intervento oggi a Roma per il Nato-Industry forum 2021. Dopo il 2014, ha osservato Lavigne, c’è stato il “ritorno della geopolitica” con l’invasione russa dell’Ucraina a cui ha fatto seguito il confronto con l’aggressività della Cina. In questo contesto, ha spiegato, l’attenzione della Nato si è concentrata sull’adattamento delle capacità per contrastare efficacemente queste minacce e questo sarà un tema cruciale anche del prossimo summit dell’Alleanza atlantica nel 2022 a Madrid. In questo senso, secondo il generale della Nato, è cruciale la cooperazione tra Alleanza e industrie della difesa in quanto “più lavoriamo da vicino e più saremo sicuri”. "L'innovazione è decisiva e serve lavoro di squadra tra istituzioni, mondo accademico e imprese", ha sottolineato il capo del Comando alleato per la trasformazione. (Res)