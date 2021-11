Speciale difesa: Polonia-Bielorussia, da Baghdad primo volo di rimpatrio mentre Morawiecki critica Merkel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre è partito da Baghdad il primo volo di rimpatrio dei cittadini iracheni da giorni bloccati al confine fra Polonia e Bielorussia, il primo ministro di Varsavia, Mateusz Morawiecki, critica apertamente la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Il ministero dei Trasporti iracheno ha annunciato di aver organizzato questa mattina il primo volo di rimpatrio per i suoi cittadini bloccati al confine tra i due Paesi europei. Abbas Omran, direttore generale della compagnia Iraqi Airways, ha dichiarato che, secondo le direttive del ministro dei Trasporti, il capitano Nasser Hussein Bandar Al-Shibli, è stato effettuato un volo eccezionale per evacuare gli iracheni dopo aver ricevuto le approvazioni dalle autorità superiori di Baghdad e Minsk. Omran ha aggiunto che tutte le necessità primarie sono stati garantite, viste le condizioni difficili in cui queste persone hanno vissuto negli ultimi giorni. La situazione, peraltro, alla frontiera resta critica come confermano le ultime notizie da Varsavia. Un gruppo di circa 100 migranti, infatti, è stato fermato alla frontiera fra Polonia e Bielorussia all’altezza di Dubicze Cerkiewne. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa polacco, prima di questo tentativo di penetrare attraverso il confine, i servizi speciali bielorussi hanno effettuato delle attività di ricognizione e, “molto probabilmente”, hanno danneggiato la recinzione. Successivamente “hanno costretto i migranti a lanciare pietre contro i militari polacchi per distrarli”, si legge sul profilo Twitter del dicastero. (Vap)