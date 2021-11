© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa russo ha organizzato tre voli di evacuazione con aerei da trasporto militare per oltre 380 cittadini russi, bielorussi, kirghizi, armeni, ucraini e afgani da Kabul. Lo dichiara il ministero della Difesa russo in un comunicato, aggiungendo che i tre aerei sono decollati dall'aeroporto Chkalovskij, nei pressi di Mosca, in direzione di Kabul. (Rum)