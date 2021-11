Donbass: autoproclamata Dpr, bombardamenti con colpi di mortaio da forze sicurezza ucraine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza ucraine hanno sparato oggi 14 colpi di mortaio, del calibro di 82 e 120 millimetri, verso il territorio dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dpr), costituita da ribelli separatisti filorussi. Lo ha dichiarato un rappresentante della Dpr presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento del cessate il fuoco (Jccc). In particolare i bombardamenti sono stati registrati in direzione del villaggio di Trudovskaya, alla periferia di Donetsk, e di Vasilyevka. Nell'estate del 2020 nel Donbass sono entrate in vigore ulteriori misure per garantire la fine delle ostilità, tra cui il divieto di sparare, collocare armamenti e compiere azioni di sabotaggio nei pressi degli insediamenti abitativi. Inoltre è vietato l'uso di apparecchiature ingegneristiche e di droni dalle parti in conflitto in prossimità della linea di contatto. (Rel)