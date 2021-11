Mozambico: ex ministro dell'Interno Miquidade nominato Alto commissario per il Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi, ha nominato l'ex ministro dell'Interno Amade Miquidade, licenziato la scorsa settimana, come nuovo Alto commissario per il Ruanda. Lo rende noto la presidenza di Maputo in un comunicato. A luglio il Ruanda ha inviato circa mille militari in Mozambico per aiutare il governo e l'esercito locali a contrastare gli insorti jihadisti di al Shabaab. Miquidade è stato licenziato la scorsa settimana ed è stata sostituita dalla prima donna ministro dell'Interno del Paese, Arsenia Massingue. Oltre a Miquidade, Nyusi ha rimosso dall'incarico anche il ministro della Difesa, Jaime Augusto Neto. Nessuna decisione è stata fornita in merito alla decisione, me secondo diversi media locali ha a che fare con l'aumento dei casi di rapimento, omicidio, terrorismo e corruzione, nonché con un numero crescente di incidenti stradali, alcuni dei quali hanno coinvolto membri della difesa e delle forze di sicurezza. Non è da escludere, tuttavia, che il licenziamento del ministro della Difesa possa essere collegato in qualche modo alla situazione della sicurezza nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, dove un'offensiva jihadista iniziata nel 2017 ha provocato la morte di oltre 3 mila persone e lo sfollamento di oltre 800 mila.(Res)