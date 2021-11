Turchia: Schinas oggi e domani ad Ankara per focus su migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Commissione europea, per la promozione del nostro stile di vita europeo, Margaritis Schinas, sarà stasera e domani ad Ankara, in Turchia. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che questa visita è la quarta tappa di "un tour dei Paesi partner chiave per porre fine alla strumentalizzazione dei migranti da parte del regime bielorusso e mira a rafforzare ulteriormente la cooperazione globale in materia di migrazione e sicurezza". Il vicepresidente trasmetterà il messaggio che la gestione della migrazione è "una responsabilità condivisa e una priorità comune sia per l'Unione europea che per la Turchia". (segue) (Beb)