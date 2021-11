Bielorussia: ministri Esteri G7 e Borrell, condanna uso immigrazione irregolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Affari esteri del G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, insieme all'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, condannano "l'orchestrazione" della migrazione irregolare da parte del regime bielorusso attraverso i suoi confini. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta. "Noi, ministri degli esteri del G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America, e l'Alto rappresentante dell'Unione europea, condanniamo l'orchestrazione della migrazione irregolare da parte del regime bielorusso attraverso i suoi confini. Questi atti insensibili stanno mettendo a rischio la vita delle persone. Siamo uniti nella nostra solidarietà con la Polonia, così come la Lituania e la Lettonia, che sono state prese di mira da questo uso provocatorio della migrazione irregolare come tattica ibrida", hanno scritto. (segue) (Beb)