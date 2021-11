Bielorussia: ministri Esteri G7 e Borrell, condanna uso immigrazione irregolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo al regime di cessare immediatamente la sua campagna aggressiva e di sfruttamento al fine di prevenire ulteriori morti e sofferenze. È necessario fornire alle organizzazioni internazionali un accesso immediato e senza ostacoli per fornire assistenza umanitaria", hanno aggiunto i ministri. "Le azioni del regime bielorusso sono un tentativo di distogliere l'attenzione dal suo continuo disprezzo per il diritto internazionale, le libertà fondamentali e i diritti umani, compresi quelli del suo stesso popolo", hanno sottolineato. "Elogiamo le azioni dell'Unione europea, che sta lavorando a stretto contatto con i Paesi di origine e di transito per porre fine alle azioni del regime di Aleksandr Lukashenko. Continueremo a lavorare insieme per chiedere conto ai responsabili e per sostenere la società civile e i diritti umani in Bielorussia", hanno concluso i ministri e l'Alto rappresentante. (Beb)