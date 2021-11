Israele-Turchia: colloquio telefonico tra presidenti, focus su relazioni bilaterali e rilascio coppia israeliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha intrattenuto un colloquio telefonico con l’omologo della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, per discutere di alcune questioni a livello regionale e del rilascio della coppia di cittadini israeliani arrestata la settimana scorsa a Istanbul per sospetto spionaggio. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "The Times of Israel". Durante la chiamata, il presidente Herzog avrebbe ringraziato Erdogan per aver acconsentito al rilascio di Natalie e Mordi Oknin, trattenuti diversi giorni dalle forze di sicurezza turche per aver fotografato Palazzo Dolmabahce a Istanbul, considerato un obiettivo sensibile dall’intelligence turca nonostante non sia utilizzato come residenza presidenziale da dieci anni. Da parte sua, secondo quanto riferisce una nota della presidenza israeliana Erdogan ha sottolineato l’importanza di avere relazioni stabili e cordiali con Israele per "la stabilità e la sicurezza mediorientale". I due hanno anche discusso diversi dossier a livello regionale e stabilito di procedere nel migliorare la cooperazione bilaterale tra i due Stati. Un tempo stretti alleati nel settore della difesa, le due potenze regionali hanno visto le relazioni andare in pezzi nell'ultimo decennio. Tuttavia, nell'ultimo anno, Erdogan e altri funzionari turchi hanno espresso il desiderio di ripristinare i legami. (Res)