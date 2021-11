Vaccino: Federfarma, in Lombardia somministrate 5mila terze dosi nelle farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue a ritmo crescente, in Lombardia, la partecipazione delle farmacie territoriali alla terza fase della campagna vaccinale contro il virus Sars-CoV-2. Nella prima settimana dall'avvio dell'attività, dal 10 al 17 novembre, i 365 esercizi aderenti al protocollo del Commissario Generale Francesco Paolo Figliuolo hanno inoculato circa 5mila dosi booster alla popolazione over 60 e agli operatori sanitari. E i numeri giornalieri mostrano un trend in continua ascesa, a mano a mano che nuove farmacie rendono disponibili le loro agende per rispondere alle numerosissime richieste pervenute dai cittadini. "La rete delle farmacie di comunità sta portando un contributo tangibile alla terza fase della campagna regionale anti Covid, dedicata ai richiami", commenta Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. "Ringrazio tutti i colleghi che hanno voluto ancora una volta essere a fianco dei cittadini e offrire il proprio supporto per far fronte all'emergenza pandemica. La risposta eccezionale che stiamo avendo dalla popolazione e l'elevato numero di prenotazioni ricevute già nei primi giorni ci confermano quanto sia apprezzata la possibilità di essere vaccinati nella farmacia sotto casa e testimoniano la fiducia riposta nella professionalità dei farmacisti". L'elenco delle farmacie aderenti alla campagna vaccinale è in costante aumento ed è consultabile sul sito www.farmacia-aperta.eu e sulla App di Federfarma Lombardia "Farmacia Aperta"; verrà inoltre pubblicato dalle Ats sui rispettivi siti istituzionali. (Com)