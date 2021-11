Puglia: Emiliano, recuperare rapporto ambiente-salute significa conservare nostra identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È interessantissima la giornata di oggi nella quale le più alte autorità sanitarie nazionali si occupano del rapporto tra salute e ambiente". Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo al seminario su "Salute e Ambiente" nell'aula magna della Libera Università del Mediterraneo a Casamassima (Ba), alla presenza del presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e del presidente dell'Istituto superiore per la protezione la ricerca ambientale, Stefano Laporta. "Nel 2015 - ha proseguito Emiliano - sono stato eletto con un programma che si chiamava 'Una lunga vita felice' che connetteva questioni ambientali, fattori di salute, qualità della vita. I fattori che incidono sulla salute sono tanti, come l'inquinamento, ma anche il cibo come medicina, la nutraceutica. Oggi si parlerà anche del caso Taranto, perché è evidente che l'importanza che noi stiamo dando alla questione dipende anche dal fatto che l'Unione Europea ha deciso di investire la quota italiana del Just Transition Fund essenzialmente a Taranto". (segue) (Ren)