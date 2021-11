Puglia: Emiliano, recuperare rapporto ambiente-salute significa conservare nostra identità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio ieri - ha aggiunto il presidente Emiliano - abbiamo avuto un incontro con il vice presidente della commissione europea, Timmermans, per parlare delle strategie attraverso le quali Taranto e Brindisi, con la centrale che verrà dismessa speriamo entro il 2026 come promesso da Enel, potranno recuperare questo rapporto tra salute e ambiente che per noi è determinante. È l'identità stessa del programma di governo della Puglia". Nel corso del suo intervento, Emiliano ha ricordato le tante battaglie per l'ambiente condotte dai tempi della sua elezione a sindaco di Bari, a cominciare dalla bonifica dell'ex Fibronit dall'amianto e dell'ex gasometro e che arrivano sino ai giorni nostri sul fronte della decarbonizzazione: "Il primo piano di uscita dal carbone è quello della centrale di Brindisi - ha detto Emiliano - invece su Taranto il Governo non ha ancora deciso nulla di chiaro sul percorso per realizzare l'innovazione tecnologica dell'impianto. L'Unione europea sulla transizione energetica, industriale ed ecologica di Taranto non metterà un euro se il cambiamento tecnologico che consentirà la prosecuzione dell'attività della fabbrica non sarà netto rispetto al passato e se non costituirà la migliore delle possibilità per tutelare la salute delle persone. Noi come Regione Puglia abbiamo avuto un ruolo nell'indurre l'Unione europea, proprio partendo dal caso Taranto, a rifinanziare in tal senso il settore dell'acciaio". (segue) (Ren)