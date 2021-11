Libia: vicepresidente Al Lafi, ogni cittadino ha diritto a candidarsi alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni cittadino libico ha diritto a candidarsi alle elezioni a meno che non vi siano leggi che lo impediscano. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio presidenziale libico Abdullah al Lafi in occasione del suo incontro con l’inviato Onu, Jan Kubis, per discutere della posizione di alcune regioni che hanno dichiarato di non voler prendere parte alle elezioni in seguito alla candidatura di alcune personalità. Al Lafi ha affermato di aver contattato le aree che si sono rifiutate di partecipare alle elezioni, per convincerle a revocare la loro decisione. Da parte sua, Kubis ha ribadito il sostegno della missione Onu a tutte le iniziative che contribuiscono al raggiungimento della stabilità in Libia. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa del Consiglio presidenziale, Kubis ha elogiato gli sforzi compiuti per favorire lo svolgimento delle elezioni nella data prevista e secondo il meccanismo stabilità dall’Alta commissione elettorale libica.(Lit)