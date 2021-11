© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: Covid, letti terapia intensiva in esaurimento in circa 100 circondari - Le strutture sanitarie di circa 100 dei 400 circondari della Germania stanno esaurendo la disponibilità di letti nei reparti di terapia intensiva a causa della quarta ondata della pandemia di Covid-19, che sta investendo il Paese con un drastico aumento dei contagi. In circa 50 circondari, soprattutto in Baviera e Baden-Wuerttemberg, tutti i posti in terapia intensiva sono occupati. È quanto emerge dagli ultimi dati dell'Associazione interdisciplinare tedesca di terapia intensiva e medicina d'urgenza (Divi). A oggi, il numero di pazienti adulti contagiati dal coronavirus ricoverati nei reparti di terapia intensiva in Germania è pari a 3.400. Il totale è inferiore a quello della seconda e terza ondata della pandemia, ossia 5.700 e 5.100. Tuttavia, rispetto allo scorso anno, è diminuito il numero di letti operabili a causa della carenza di personale. (segue) (Res)