- Regno Unito: Parlamento approva mozione che impedisce a deputati secondo lavoro - Il Parlamento britannico ha approvato la mozione proposta dal governo per impedire ai deputati di avere delle occupazioni secondarie specifiche mentre sono in carica. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato ieri alcuni cambiamenti sugli standard di comportamento dei deputati. Dopo settimane in cui l'opposizione accusava il governo di "slealtà" e "corruzione", Johnson ha ammesso di aver commesso "un errore" nel difendere i suoi colleghi. Secondo il nuovo piano approvato dal Parlamento, qualsiasi incarico esterno, pagato o non pagato, dovrebbe rientrare "entro limiti ragionevoli" e non impedire ai parlamentari di servire pienamente i loro elettori. Questi limiti devono ancora essere definiti ma sono state suggerite 15 ore a settimana come tetto massimo di ore di lavoro esterno. (segue) (Res)