- Migranti: premier polacco Morawiecki critica Merkel per telefonata a Lukashenko - Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha criticato la cancelliera tedesca Angela Merkel per il colloquio telefonico che ha avuto con il leader della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, in merito alla crisi dei migranti al confine tra l'Ue e l'ex repubblica sovietica. Intervistato dal quotidiano “Bild”, Morawiecki ha affermato: “In questa crisi, nessuna decisione può essere presa sopra le nostre teste. Se la telefonata riguardava il modo in cui i migranti dalla Bielorussia vengono riportati nei loro Paesi d'origine, allora ogni iniziativa in questa direzione è nell'interesse della Polonia”. (segue) (Res)