22 luglio 2021

- Armenia-Azerbaigian: premier Pashinyan, da Mosca "proposte accettabili" su demarcazione confini" - Il ministero della Difesa della Russia ha presentato delle proposte in merito ai preparativi per la delimitazione e la demarcazione dei confini tra Armenia e Azerbaigian. Lo ha affermato il primo ministro Nikol Pashinyan durante la riunione odierna del governo in cui ha spiegato che per Erevan queste proposte “sono accettabili”. “Ieri, durante la sessione di domande e risposte al Parlamento, ho detto che da maggio ci sono state tre proposte dalla Russia sulla delimitazione e demarcazione dei confini tra Armenia e Azerbaigian, e tutte e tre erano sostanzialmente accettabili per noi e continuano ad esselo. Dopo le mie dichiarazioni di ieri, il ministero della Difesa della Federazione Russa ha avanzato delle nuove proposte in merito a una fase preparatoria per la delimitazione e la demarcazione. E vorrei ribadire che queste proposte sono accettabili per noi", ha detto Pashinyan. Il premier ha incaricato il ministro della Difesa, Suren Papikyan, di chiarire i dettagli con l’omologo russo Sergej Shoigu per cercare di portare a compimento tali proposte. (Res)