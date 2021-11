© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia: governo ridimensiona le previsioni di disavanzo per il 2021 - Il governo dell'Indonesia prevede di chiudere l'anno fiscale 2021 con un deficit di bilancio compreso tra il 5,2 e il 5,4 per cento del prodotto interno lordo, pari a 873.600 miliardi di rupie (circa 61 miliardi di dollari). La stima del governo è inferiore a quella formulata nella legge di bilancio per l'anno 2021, che prevedeva un deficit superiore al milione di miliardi di rupie. La ministra delle Finanze indonesiana, Sri Mulyani Indrawati, ha dichiarato che la minore entità del deficit riflette l'aumento delle entrate fiscali conseguito dallo Stato sino alla fine di ottobre 2021 (più 15,3 per cento). Indrawati ha tenuto una conferenza stampa a margine di un consiglio dei ministri presieduto dal presidente Joko Widodo ieri, 17 novembre, e ha riferito che tra gennaio e ottobre la spesa pubblica è aumentata del 5,4 per cento su base annua; entro la fine del 2021 il governo indonesiano prevede un ulteriore aumento della spesa, nell'ordine del 10,4 per cento rispetto al 2020, per effetto delle nuove misure di sostegno e rilancio economico varate in risposta alla pandemia di Covid-19. (segue) (Res)