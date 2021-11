© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Singapore-India: ministro Esteri indiano Jaishankar in visita, focus su connettività - Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, impegnato in una visita di tre giorni a Singapore, ha incontrato ieri il ministro dei Trasporti singaporiano, S. Iswaran, con cui ha discusso di come agevolare i viaggi tra i due Paesi. Oggi, invece, come riferiscono alcuni tweet dei vari interlocutori, ha avuto un colloquio con Tharman Shanmugaratnam, ministro delle Politiche sociali, con cui ha parlato delle priorità economiche regionali e globali. La situazione della sicurezza regionale è stata oggetto, invece, del successivo incontro, col ministro della Difesa, Ng Eng Hen. A seguire un colloquio sul rafforzamento della partnership bilaterale con Kasiviswanathan Shanmugam, ministro dell’Interno e del diritto. (Res)