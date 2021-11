I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pensioni: Orlando, resta Quota 102, impegno per futuro ritorno a sistema contributivo - Il sistema delle pensioni rimarrà quello di "Quota 102" e non "cambierà impostazione con la legge di Bilancio", poiché "si tratta di un intervento che richiede un margine economico significativo". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando intervenendo a Unomattina su Rai 1. Per il futuro, ha proseguito il ministro, "il governo ha però assunto l'impegno per il ritorno a un sistema pienamente contributivo, dopo la parentesi di quota 100, superando alcune distorsioni presenti nella legge Fornero". Nella Fornero, ha chiarito Orlando "tutti i lavoratori vengono trattati allo stesso modo, a prescindere dal lavoro che fanno", senza distinzioni tra lavori più o meno gravosi e tra uomini e donne. "Se si va verso un sistema pienamente contributivo - ha aggiunto Orlando - bisogna poi pensare a una maggiore flessibilità, per permettere di uscire prima, prendendo meno". Il ministro del lavoro ha poi evidenziato la necessità di fare qualcosa per chi oggi lavora con salari bassi e discontinuità occupazionale, rischiando di "non poter andare in pensione o di andarci con salari bassissimi". "Di questo si discuterà già nei primi mesi del prossimo anno, così da mettere punti fermi in vista dei prossimi bilanci", ha concluso. (segue) (Rin)