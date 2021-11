I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Sileri, con numeri odierni no a chiusure per non vaccinati - Il lockdown per i non vaccinati proposto da alcune Regioni “non è la strategia da attuare con i numeri odierni”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. “C’è qualche area del Paese che rischia di finire in zona gialla - ha affermato Sileri - ma la zona gialla non prevede grosse restrizioni, quindi al momento non vi è motivo di fare restrizioni per i non vaccinati, cosa che eventualmente può essere valutata se qualche territorio dovesse passare in arancione”. La proposta “va tenuta sul tavolo, come tante altre opzioni, e si valuta di settimana in settimana a seconda dell’evoluzione dei numeri”, ha aggiunto il sottosegretario. “In una guerra contro un virus mutevole come questo le opzioni devono essere tenute tutte sul tavolo e devi essere in grado di mutuare le soluzioni essendo elastico. Credo che sicuramente servano degli aggiustamenti, però quello che viene fatto è sicuramente compatibile con l’andamento della curva epidemiologica. E’ innegabile che abbiamo una situazione sotto controllo che deve essere monitorata, come tale piccoli aggiornamenti possono essere fatti in itinere”, ha ribadito Sileri. (segue) (Rin)