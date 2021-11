I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pnrr: Ferraris (Fs), 24 miliardi di euro da investire in infrastrutture e strade - Con il Pnrr “abbiamo 24,3 miliardi di euro assegnati come gruppo”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane Spa, Luigi Ferraris durante l’audizione in commissione Trasporti della Camera riguardo le attività del gruppo. “Abbiamo una serie di progetti e proposte che sono candidabili per ulteriori assegnazioni e allocazioni come quello del wi-fi – ha aggiunto - ma anche interventi da 500 milioni di euro da destinare alle strade. Interventi sul trasporto merci che sicuramente valuteremo”. (Rin)