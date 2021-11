Sanità: policlinico Gemelli, Giornata mondiale del tumore del pancreas si apre l'era dell'Eras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nutrire in modo mirato le persone con tumore, così da dare loro una marcia in più per affrontare un complesso percorso terapeutico. È il principio dei protocolli di 'pre-abilitazione' nutrizionale che stanno decollando in alcuni centri di oncologia italiani, quali il Comprehensive cancer center della Fondazione policlinico Gemelli. Si chiama Eras (Enhanced recovery after surgery) ed è insomma una vera e propria riabilitazione (anzi, 'pre-abilitazione') nutrizionale, da effettuare prima dell'intervento. E un protocollo ad hoc è stato di recente definito per i pazienti con tumore del pancreas, per consentire loro di affrontare più 'in forze' il lungo viaggio della terapia, da quella sistemica (chemioterapia), alla radioterapia, all'intervento chirurgico. (segue) (Com)