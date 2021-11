Sanità: policlinico Gemelli, Giornata mondiale del tumore del pancreas si apre l'era dell'Eras (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno un terzo dei pazienti con tumore del pancreas (adenocarcinoma duttale, Pdac) viene diagnosticato in fase localmente avanzata, ma senza metastasi a distanza; è dunque necessario ricorrere alla terapia neodiuvante (con chemioterapia o chemio-radioterapia), per ridurre le dimensioni del tumore, mettendo così il paziente in condizioni di affrontare l'intervento. Purtroppo la chemioterapia aumenta il rischio di problemi nutrizionali, in pazienti che già hanno subito una perdita di peso o che sono in uno stato di franca malnutrizione e sarcopenici (cioè con importante perdita di massa muscolare); questo a sua volta può ridurre la tolleranza ai trattamenti, peggiorare gli esiti dell'intervento chirurgico o addirittura impedire di portare il paziente in sala operatoria, perché troppo indebolito. Un possibile aiuto può venire dai protocolli di 'pre-abilitazione' nutrizionale, di recente messi a punto 'su misura' per le necessità di queste persone. Un percorso di supporto nutrizionale studiato su misura del paziente da nutrizionisti clinici esperti, al quale il paziente viene sottoposto, sfruttando la finestra temporale della terapia neoadiuvante. (segue) (Com)