Sanità: policlinico Gemelli, Giornata mondiale del tumore del pancreas si apre l'era dell'Eras (4)

- "Infatti – spiega la professoressa Maria Cristina Mele, responsabile Uosd di Nutrizione Avanzata in Oncologia, Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e Professore aggregato di Scienze tecniche dietetiche applicate, Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma - l'incidenza di malnutrizione nei pazienti affetti da tumore del pancreas è molto elevata, fino all'80 per cento alla diagnosi. Se non trattata può essere causa di aumento delle complicanze durante la chemioterapia e nel post-operatorio. Presso la Fondazione Policlinico Gemelli stiamo costruendo, d'accordo con il Professor Sergio Alfieri, Direttore del Centro Chirurgico del Pancreas della Fondazione Policlinico Gemelli e Professore Ordinario di Chirurgia Generale all'Università Cattolica e con il Professor Tortora, un intervento di pre-abilitazione volto a migliorare lo stato nutrizionale dei pazienti, perché siano più idonei ad affrontare il percorso di cura". (segue) (Com)