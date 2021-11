Sanità: policlinico Gemelli, Giornata mondiale del tumore del pancreas si apre l'era dell'Eras (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preparare il paziente all'intervento attraverso dei protocolli nutrizionali ad hoc, anche in altri campi della chirurgia, si è dimostrata un'importante strategia terapeutica che promuove la guarigione dei tessuti, facilita la ripresa dopo l'intervento chirurgico e riduce la durata del ricovero. Un articolo di revisione di recente pubblicato su World Journal of Gastrointestinal Surgery, dimostra la validità di questo approccio anche nei pazienti con adenocarcinoma pancreatico. Le raccomandazioni nutrizionali durante la terapia neoadiuvante per questi pazienti possono essere così riassunte: garantire un apporto di 25-30 Kcal per chilo di peso al giorno e un apporto di proteine di 1,2-1,5 grammi per chilo di peso. Può essere utile coadiuvare la dieta con supplementi di olio di pesce e di immunonutrienti (acidi grassi omega-3, glutamina, arginina, nucleotidi). In caso di tumore della testa del pancreas è necessario inoltre somministrare enzimi pancreatici. (Com)