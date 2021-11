Fisco: Martinciglio-Currò (M5s), sì a detrazioni direttamente su conto corrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vita Martinciglio e Giovanni Currò, rispettivamente capogruppo Movimento cinque stelle e vicepresidente della commissione Finanze alla Camera, affermano: "In legge di Bilancio vogliamo introdurre un innovativo cashback fiscale, che intende offrire al contribuente la possibilità di chiedere l’immediato accredito sul conto corrente di alcune spese detraibili. I rimborsi immediati - continuano i parlamentari in una nota - rappresenterebbero l’ennesimo passo in avanti verso la digitalizzazione e la semplificazione, un percorso su cui stiamo lavorando da tre anni e che è ampiamente sostenuto dai cittadini. Ci aspettiamo dalle altre forze politiche una convergenza unanime su questa proposta di buonsenso". (Com)