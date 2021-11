Agroalimentare: Stoppani (Fipe-Confcommercio), necessario un tavolo che svolga funzione di regia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per il nostro settore andare da soli non è più una possibilità serve un soggetto, un tavolo non improvvisato che svolga una funzione di regia”. Lo ha detto il presidente Fipe-Confcommercio Lino Enrico Stoppani, durante l’assemblea Fipe - Confcommercio "Ristorazione, agroalimentare e turismo: un patto per il Paese". “Sarà necessario svolgere una funzione unitaria e complessiva di tutto il comparto, in grado di fare un vero lavoro di raccordo e integrazione di filiera tra agricoltura, industria alimentare, distribuzione e ristorazione anche per favorire il nostro export”, ha aggiunto il presidente. (Rin)