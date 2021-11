Minori: Agia a istituzioni, fateli partecipare a vostre decisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

18 ottobre 2021

- "Immagino un'Italia nella quale nessuna decisione che coinvolga i bambini e i ragazzi venga presa dalle istituzioni senza prima averli ascoltati e senza aver tenuto in adeguata considerazione le loro opinioni". È il messaggio che questa mattina l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (Agia), Carla Garlatti, ha indirizzato a Parlamento, governo, Regioni ed Enti locali in occasione della "Giornata mondiale dell'infanzia" del prossimo 20 novembre. Cinque gli impegni contenuti nel "Manifesto sulla partecipazione dei minorenni", presentato nel corso del convegno "Una società che ascolta: le nuove sfide per la partecipazione dei minorenni" in corso all'Auditorium dell'Ara Pacis di Roma. Con il primo impegno l'Autorità garante raccomanda alle istituzioni di accompagnare ogni futura scelta che interessi i minorenni - di carattere generale, normativo o programmatorio - con iniziative che promuovano la partecipazione di bambini e ragazzi alla decisione. Il secondo punto del "Manifesto" riguarda l'introduzione di una normativa che regolamenti - e sostenga con risorse adeguate - la partecipazione attiva dei minorenni alle scelte di carattere generale che li riguardano. Viene poi chiesto al governo di mettere a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni una piattaforma online ad hoc per le consultazioni di minorenni.