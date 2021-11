Minori: Agia a istituzioni, fateli partecipare a vostre decisioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle scuole di ogni ordine e grado, inoltre, l'Autorità garante sollecita di prevedere l'inserimento, all'interno dell'offerta formativa scolastica, della partecipazione attiva dei minorenni come elemento dell'insegnamento di educazione civica, nonché come metodologia e pratica educativa. Al legislatore, infine, viene raccomandato di istituire la Giornata nazionale della partecipazione delle persone di minore età, con l'obiettivo di monitorare l'effettiva applicazione di tale diritto, di sensibilizzare sul tema e di promuoverne la cultura e la consapevolezza. "Il Paese sta vivendo in questo particolare momento storico una fase di riprogettazione e di rilancio dalla quale i bambini e i ragazzi non possono essere lasciati fuori - dice l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti - è il momento giusto per attivare una nuova dinamica democratica, che preveda anche la partecipazione dei cittadini che hanno meno di 18 anni. Non solo perché è loro il futuro, ma perché appartiene a loro pure il presente. Nell'ultimo anno e mezzo i ragazzi hanno dimostrato di aver acquisito consapevolezza del loro diritto a essere ascoltati e a poter dire come la pensano. È quello che fanno dal 2018, ad esempio, i componenti della Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell'Autorità garante. E la nostra sperimentazione potrebbe essere un modello da replicare a livello nazionale". (segue) (Com)