Minori: Agia a istituzioni, fateli partecipare a vostre decisioni (3)

20 luglio 2021

- Sempre l'Autorità garante, in collaborazione con la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni presieduta da Carla Garlatti, ha dato vita a un gruppo di lavoro per un approfondimento in tema di partecipazione dei minorenni. Ne scaturirà nei prossimi mesi un documento di studio e proposta, con alcune specifiche raccomandazioni. Sarà inoltre redatto un vademecum sulla partecipazione destinato agli adolescenti. Il convegno di questa mattina, moderato dalla giornalista Nadia Zicoschi, vede tra i partecipanti il presidente della Camera Roberto Fico, la presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia Licia Ronzulli e la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. In programma le testimonianze dei rappresentanti della Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e i contributi della coordinatrice del progetto europeo Enya 2021 dell'Enoc (Rete europea dei garanti per l'infanzia) Suzanne Garcia Imbernon e dello psicoterapeuta del Policlinico Gemelli Federico Tonioni. Le conclusioni sono affidate ad Anna Rosa Favretto, professoressa di Sociologia generale dell'Università di Torino. Nel corso dei lavori, letti i messaggi inviati dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. La ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti è intervenuta con un videomessaggio. (Com)