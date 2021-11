Lega: Salvini segue il "dossier Sicilia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Matteo Salvini ha fatto il punto con il deputato e coordinatore della Lega in Sicilia, Nino Minardo, sulla situazione politica in Regione, sulle prossime elezioni amministrative di Palermo (con alcune proposte di candidatura per il dopo Orlando) e soprattutto sulle drammatiche conseguenze del maltempo che ha colpito l’isola. E' quanto rende noto la Lega. (Com)