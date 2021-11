© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo scongiurare la quarta ondata. La strada da percorrere, secondo noi, è spingere su terza dose, tamponi calmierati per non perdere il tracciamento, obbligo mascherina e più controlli contro assembramenti". Lo afferma in una nota il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli.(Com)