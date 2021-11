Agroalimentare: Confagricoltura su tavolo riso, patto filiera per sfide della futura Pac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elaborazioni Nomisma, realizzate per Ente Risi, sulla riforma della nuova Pac per il comparto risicolo, confermano le nostre preoccupazioni. È previsto un taglio dal 50 al 78 per cento dei pagamenti oggi destinati ai risicoltori, a seconda delle scelte di rimodulazione nazionali; comunque una forte decurtazione per le imprese di un settore fondamentale per il nostro made in Italy". Lo ha detto il vicepresidente di Confagricoltura Matteo Lasagna intervenendo al 'Tavolo Riso', convocato dal sottosegretario Centinaio al ministero delle Politiche agricole. Ad avviso di Lasagna "bisogna avviare indagini mirate sui costi produttivi a livello nazionale, in tutti i segmenti della filiera, per calcolare e suddividere più equamente il valore aggiunto di un prodotto di cui si è leader produttivi in Europa". "Le aziende si trovano da una parte perdite di remunerazione insostenibili sul fronte dei pagamenti comunitari, dall'altro la necessità di mantenere comunque un livello di produzione adeguato (in quantità e qualità) alle esigenze dei consumatori - ha spiegato il presidente della Federazione nazionale Risicoltura Giovanni Perinotti -. A ciò si aggiungano le sfide che il settore risicolo si trova costantemente ad affrontare sui mercati internazionali; non dimentichiamoci che è uno dei comparti che risente maggiormente delle concessioni accordate negli scambi commerciali con i Paesi terzi". (segue) (Rin)