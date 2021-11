Agroalimentare: Confagricoltura su tavolo riso, patto filiera per sfide della futura Pac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura ha quindi invitato il ministero a valutare attentamente le scelte della futura programmazione e la ripartizione del plafond disponibile nei vari sostegni previsti, garantendo, in primis, il premio accoppiato al comparto e valutando eco-schemi compatibili e largamente applicabili al settore che permettano di recuperare, almeno in parte, la diminuzione delle risorse percepite dai produttori sui pagamenti diretti. Uno dei driver da valorizzare, nei diversi ecoschemi che il Mipaaf andrà a sviluppare, è sicuramente la risorsa acqua. Analogamente si dovrà valutare la possibilità di interventi nell'ambito della nuova programmazione dello sviluppo rurale. "Serve un patto di settore - ha concluso il vicepresidente Lasagna -. Una filiera coesa ed una interprofessione responsabile potranno e dovranno trovare le soluzioni per affrontare la perdita di redditività che gli scenari comunitari prospettano e che andrà limitata da scelte oculate a livello nazionale". (Rin)