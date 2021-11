Pnrr: da Amatrice ad Accumoli, unità operativa di 11 Comuni del Lazio per uso virtuoso fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci di undici comuni (Amatrice, Accumoli, Cittàducale, Castel Sant'Angelo, Antrodoco, Borgovelino, Borbona, Posta, Cittareale, Leonessa, Micigliano), convocati dal sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi, si sono incontrati ieri per dare il via a un'unità operativa tra i Comuni e i centri dell'Alta Valle del Velino per utilizzare al meglio i fondi del Pnrr. "Un'occasione unica, una sfida da non perdere - afferma in una nota il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi -. Ricostruire subito, è la nostra parola d'ordine. Ho apprezzato lo spirito di collaborazione e di intenti emersi dalla nostra riunione, che ho fortemente voluto. Una risposta concreta e fattiva per il bene delle nostre comunità. Sono convinto che il processo virtuoso che abbiamo avviato, superando antichi pregiudizi e divisioni prive di senso, siano l'unica strada da seguire, per contare rispetto alla politica e alle istituzioni. L'unione fa la forza. Divisi siamo deboli". (Com)