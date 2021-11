Russia: Banca centrale, da transizione energetica rischi pro-inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica comporta rischi favorevoli alla crescita dell'inflazione per l'economia russa dal lato dell'offerta, come affermato da Kirill Tremasov, direttore del dipartimento di politica monetaria della Banca centrale russa, intervenuto oggi alla conferenza annuale di S&P Global Ratings. Precedentemente il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che la neutralità di emissioni di CO2 dovrebbe essere raggiunta in Russia entro il 2060. (Rum)