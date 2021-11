Aerospazio: Thales Alenia Space annuncia realizzazione due satelliti all'avanguardia per telecomunicazioni video e dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), ha annunciato di aver siglato un contratto con Ses per la consegna di 2 satelliti geostazionari in banda Ku, Astra 1P e Astra 1Q per rispondere alle esigenze dei clienti di Ses nell’ambito dei servizi di distribuzione di contenuti e di connettività in tutta Europa in una posizione orbitale di 19,2°E. LO riferisce un comunicato stampa. Astra 1P, un satellite standard ad ampia fascia, fungerà da supporto all’ambiente prime TV di Ses e consentirà ai proprietari di contenuti, alle emittenti private e pubbliche in Germania, Francia e Spagna di continuare a trasmettere canali televisivi satellitari con la massima qualità d'immagine e nel modo più economico. Il satellite sarà basato sulla potente piattaforma interamente elettrica Spacebus NEO, sviluppata da Thales Alenia Space e già collaudata in orbita. Astra 1Q, un satellite di nuova generazione definito da software sia a fasci ampi che a fasci spot ad alta produttività, sarà in grado di supportare le operazioni direct-to-home (DTH) come Astra 1P. Astra 1Q, interamente flessibile, è inoltre, personalizzabile in orbita e può essere facilmente dispiegato in altre posizioni orbitali, consentendo a SES di rispondere alle richieste dinamiche dei suoi clienti per video e dati, anche in futuro. Questo satellite si baserà sull'innovativa linea di prodotti Space Inspire (INstant SPace In-orbitREconfiguration) che consente la riconfigurazione continua della missione e dei servizi di telecomunicazione, l'adattamento istantaneo alle esigenze in orbita, l'eccezionale flessibilità dei servizi di trasmissione video e di connettività a banda larga, massimizzando l'efficienza e l'uso efficace delle risorse satellitari. (segue) (Com)