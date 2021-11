Aerospazio: Thales Alenia Space annuncia realizzazione due satelliti all'avanguardia per telecomunicazioni video e dati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo onorati che Ses abbia rinnovato la sua fiducia in Thales Alenia Space dopo averci affidato la realizzazione di Ses-17, lanciato di recente e in viaggio verso l'orbita geostazionaria, nonché di Ses-22 e Ses-23 attualmente in fase di sviluppo nei nostri stabilimenti" - ha annunciato Hervé Derrey, Ceo di Thales Alenia Space - "Per soddisfare le nuove esigenze del cliente, offriamo sia la nostra linea di prodotti Spacebus NEO interamente elettrici e collaudati in volo, sia la nostra soluzione di software Space Inspire, con importanti innovazioni a bordo per adattarsi completamente al nuovo ambiente delle comunicazioni satellitari. Vorrei ringraziare ancora una volta, - ha continuato il Ceo di Thales Alenia Space - le Agenzie Spaziali Francese ed Europea, Cnes ed Esa, per il loro continuo sostegno che consente alle industrie europee di realizzare risultati considerevoli con tecnologie dirompenti e di assumere quindi un ruolo guida nell’ambito delle maggiori tecnologie innovative. "Dalla nostra principale posizione orbitale di 19,2 gradi est, i satelliti Astra 1P e Astra 1Q avranno la resilienza, l'affidabilità e la ridondanza di cui i nostri clienti video hanno bisogno e saranno in grado di fornire servizi premium continui fino al 2040", ha affermato Ruy Pinto, Cto di SES. “Oggi i nostri attuali satelliti che operano in questo slot orbitale privilegiato servono 118 milioni di famiglie e, grazie all'avanzata tecnologia satellitare fornita da Thales Alenia Space, ci assicureremo di continuare a soddisfare le esigenze dinamiche di tutti i mercati che serviamo nella regione”. (Com)