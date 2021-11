Cina:cinque istituti di credito accusati di profitti illeciti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque istituti di credito cinesi sono stati accusati di profitti illeciti e arbitrari, a seguito di un’ispezione condotta dall’Ufficio per la protezione dei consumatori della Commissione di regolamentazione bancaria. I funzionari hanno rivolto a Export-Import Bank, Bank of China, Zheshang Bank, Jiangsu Rugao Rural Commercial Bank, e United Overseas Bank molteplici accuse, tra cui l’aver disposto addebiti senza fornire servizi, l’aver ridotto in modo inadeguato le tariffe interne, e condiviso “irragionevolmente” premi assicurativi per mutui immobiliari di piccole e medie imprese. (Cip)